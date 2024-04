Em Maracaju, plataforma online auxilia professores e instituições de ensino

Em vez de o professor ter que entregar o currículo de porta em porta, ele pode se cadastrar pela internet com todas as informações necessárias e, com isso, as instituições de ensino também podem encontrar esses profissionais com mais facilidade. Essa é a iniciativa criada pela professora e empresária, Elizangela Rigotti Barrios, que participou do programa CBN Você Mulher deste sábado (13) e falou sobre a 'Busca Professor', plataforma online que está ativa em Maracaju, mas já tem planos de expansão para outras cidades do estado.

Confira a entrevista completa: