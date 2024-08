Empresário está menos confiante na capital, mas cenário é positivo para o futuro

O empresário do comércio de Campo Grande ficou menos confiante no mês de julho, se comparado ao mês anterior. O índice teve uma leve queda de 108 pontos em junho, para 106,6 em julho. Os dados são referentes ao Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O economista Michel Constantino faz uma análise dos dados, sobretudo no setor agropecuário, que movimenta grande parte da economia de Mato Grosso do Sul. Segundo ele, há grandes indústrias do setor vindo para o estado, mas também há a quebra de safra. Dessa forma, a dinâmica local do agronegócio tem dois pontos importantes.

"As grandes indústrias que concentram esses investimentos estão crescendo, esse é um ponto positivo, mas o efeito desse ponto positivo ainda não é sentido de forma forte no comércio. Por outro lado a gente tem o agronegócio, que é o ponto realmente de dinâmica do nosso estado, MS depende desse agronegócio que cresce, que se desenvolve e que investe cada vez mais. Isso não está acontecendo no momento porque, realmente, nós temos uma seca muito forte, temos quebra de safra já há dois anos e poucos recursos para esses investimentos", afirmou o especialista.

Mas, apesar da leve queda na confiança do empresário registrada na capital, o índice se manter acima de 100 pontos mostra que o cenário para os próximos meses ainda é positivo. É o que explica o economista Aldo Barrigosse.

"Mesmo a nossa pesquisa tendo caído, a confiança de 106,6 pontos mostra que o empresário ainda está com a perspectiva otimista em relação a nossa economia. É importante observar também que essa pesquisa mostra que, a partir de agosto, esse índice tende a ficar bem acima de 100 pontos, ou seja, ainda mais otimista do que estamos com os números relativos a julho. Então temos perspectiva de mais contratação de pessoas no comércio, temos perspectiva de mais investimento no próprio negócio do setor varejista, contratando mais estoque, fazendo reformas de loja, investindo em campanhas. Essas são perspectivas para esse segundo semestre", pontuou o economista.

E quem está otimista e investindo em seu comércio é o empresário Thiago Ocampos. Ele conta que não se deixa abalar por notícias econômicas negativas e que, acima de tudo, confia na área em que atua.

"Confio muito no meu ramo, eu venho investindo na empresa já há dez anos, continuamente. Nesse ano nós resolvemos expandir mais os negócios da empresa, tanto na parte de venda quanto na parte estrutural. Nós fizemos a expansão do prédio da sapataria, hoje nós estamos com dois imóveis, nós fizemos tudo esse ano, na parte estrutural da loja. Dobramos o tamanho e ampliamos o leque de produtos que nós estamos comercializando aqui também. Na parte da reforma, que foi a estrutura, nós fizemos investimento de R$ 120 mil esse ano e nós pretendemos ampliar ainda mais até o final de 2024", contou.

Parceria entre João Bergamini (à esquerda) e Thiago Ocampos foi firmada em fevereiro deste ano.

A venda de artigos femininos faz parte da expansão do comércio de Thiago e veio a partir da amizade. Amigos há mais de 20 anos, Thiago e o também empresário, João Bergamini, resolveram crescer e investir juntos com seus comércios no mesmo local. João vende semijoias há mais de 13 anos em Campo Grande e decidiu ter uma loja física neste ano.

Ele conta que a experiência e parceria do amigo já está dando resultados e as vendas deixam ele ainda mais otimista para continuar investindo.

"Está sendo muito bom, nós fizemos uma programação de venda no começo, nós fizemos todo o planejamento e está vendendo mais do seu dobro do esperado já em pouco tempo aqui na Sapataria Leão. Eu continuo investindo, estou aumentando o estoque, toda semana chega novidade, todo momento estou fazendo contas e, principalmente, estou focado em aumentar a variedade de semijoias. Além da parceria, fico confiante também pela qualidade das nossas peças, temos os melhores fornecedores", disse João.

E o investimento não é só na loja física. Thiago Ocampos ressaltou que, para aumentar as vendas, é necessário estar atualizado no ambiente digital. "Desde o ano passado estou focado em trabalhar com a internet e faz poucos meses que eu implementei o marketing digital de vez na sapataria. Isso dá muito retorno em visibilidade e também em clientes para a empresa. O empresário precisa trabalhar junto com a internet para alavancar os negócios", finalizou Thiago.