Encontro técnico de criadores reúne pecuaristas de MS

O CBN e Acrissul no Agro trouxe em destaque neste sábado (03) o Entec - Encontro Técnico dos Criadores, que reuniu pecuaristas de Mato Grosso do Sul, que estiveram juntos para ouvir sobre a necessidade de confinamento em 2024, trava de preços e também proteção contra a oscilação, com a finalidade de garantir que a rentabilidade projetada não fique comprometida pela constante movimentação do mercado.

Os engenheiros agrônomos Luiz Antônio Venturi, diretor do Grupo Guarujá e Gustavo Machado analista de mercados da Stonex, ministraram as palestras no Pavilhão do Fazendeiro, na sede da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul.