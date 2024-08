Engenheiro civil assume Seilog, a partir desta quarta-feira (28)

Foi publicada no Diário Oficial do Estado, desta quarta-feira (28), a nomeação do engenheiro civil Guilherme Alcântara para o comando da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog).

A pasta tem a responsabilidade de comandar a implementação e execução de um volume expressivo de verbas públicas nos 79 municípios. Segundo Alcântara, o objetivo é ampliar e aprimorar os investimentos privados e parcerias no território sul-mato-grossense.

“Recebi o convite do governador Eduardo Riedel como mais um desafio na carreira, e uma enorme responsabilidade de entregas de qualidade para a população. Mato Grosso do Sul é hoje uma referência nacional na atração de investimentos privados, na capacidade de gestão, na transparência no uso dos recursos públicos, e segue na vitrine internacional de investidores”, destacou o novo secretário de infraestrutura e logística do governo Riedel.

Na mesma publicação do Diário Oficial, de hoje, também foi publicada a exoneração de Hélio Peluffo. Ele que esteve a frente da secretaria desde 2023, foi a responsável pela estruturação de obras que somaram quase R$ 2,5 bilhões, nas áreas de infraestrutura urbana, rural e rodoviária, aeroportos, energia e logística; e elaboração de projetos para o triênio de 2024, 2025 e 2026 que somam outros R$ 7,5 bilhões.

“Foi um trabalho desafiador e de muita entrega. Conseguimos entregar uma secretaria ainda mais pronta, do ponto de vista, técnico, capaz de estruturar, elaborar, planejar e executar projetos arrojados, profissionais e transformadores em todas as regiões do Estado”, avaliou Peluffo. Sem confirmar qual seu destino, o ex-secretário antecipou que deverá retornar à administração em breve em uma nova função estratégica.