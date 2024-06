Escoliose pode afetar pessoas de todas as idades, explica ortopedista

O mês de junho recebe a cor verde para alertar sobre a escoliose. O problema, que pode atingir pessoas de todas as idades, é caracterizado pela tortuosidade da coluna, com desvio lateral e uma curvatura em formato de ‘S’.

Segundo o ortopedista, Ricardo Miranda, do Centro de Tratamento da Coluna de Mato Grosso do Sul (CTC-MS), a condição tem múltiplas causas, desde problemas congênitos na formação do bebê ao desgaste dos discos da coluna vertebral.

“Têm três tipos específicos: a dos adultos acima dos 30 a 40 anos que começam a apresentar algum desgaste devido a artrose ou hérnia de disco; tem os bebês que nascem com problemas congênitos de má-formação da coluna; e tem um terceiro grupo ainda mais preocupante que são os adolescentes. Estes são os casos mais preocupantes e negligenciados porque esses adolescentes tinham uma coluna normal, não tinham tortuosidade e não sentem dor, mas a partir dos desenvolvimento do estirão do crescimento, em torno dos 8 a 10 anos de idade, a coluna começa a entortar e isso ocorre devagar, aos poucos”.

Durante a entrevista, Miranda falou sobre a importância do diagnóstico precoce e antecipou as principais formas de tratamento. Acompanhe a entrevista.