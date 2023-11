Essencial para nossa economia, o agronegócio está em constante evolução. Neste sentido, as boas práticas ambientais e a abertura de novos processos tem melhorado a gestão e os ganhos dos negócios. Uma das mudanças de cultura é a introdução do pensamento ESG.

Nesta quinta-feira (30), a advogada Samantha Silva, Sócia da Lima & Pegolo Advogados Associados, falou sobre o ESG no agronegócio. Segundo a especialista as práticas de Ambiental, Social e Governança são integradas de forma profunda neste setor. De acordo com ela, inclusive este pensamento é essencial para garantir a perenidade do negócio.

A advogada falou sobre as práticas da agricultura sustentável, incluindo técnicas como a agricultura de precisão e o uso de tecnologias de baixo carbono. Além das inovações que estão transformandoo setor. Acompanhe a entrevista completa.