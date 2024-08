Especialista alerta para epidemia de obesidade

No programa CBN Festas e Eventos deste sábado (24) entrevistou a médica campo-grandense e especialista em emagrecimento saudável e performance, Mariana Vilela. A médica destacou o crescimento da obesidade no país, e destacou os perigos do sobrepeso e ofereceu dicas sobre as causas e tratamentos para esse problema de saúde pública.

De acordo com, Mariana, a mudança nos hábitos alimentares e a diminuição da atividade física são os principais vilões do aumento de peso. “A gente deixou de andar, de se alimentar de forma natural e passou a consumir alimentos ultraprocessados e ricos em açúcar e gordura”, explica a médica.

Continue Lendo...

Confira o programa na íntegra: