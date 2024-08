Espetáculos de teatro e concerto musical animam Teatro do Prosa esta semana

Durante três dias o Sesc Teatro Prosa contará com apresentações teatrais e musical, a partir desta quarta-feira (21), em Campo Grande. Entre as atrações, uma das peças teatrais fazem parte da circulação nacional do Palco Giratório do Sesc.

A primeira atração na quarta será, o espetáculo "Mundos - Uma viagem musical pela infância dos cinco continentes", com Grupo Maria Cutia. A peça propõe uma viagem musical pelo mapa mundi guiada por canções da infância dos cinco continentes. A peça integra a ação de circulação nacional Palco Giratório e tem classificação livre.

Continue Lendo...

Ao longo da semana, na quinta-feira (22), será a apresentação do espetáculo "Fulano&Sicrano", com a Cia Etc e Tal. A peça une teatro, mímica e humor. A dupla de cômicos Alvaro Assad e Marcio Moura usam a linguagem dos quadrinhos e da animação para pegar o espectador de surpresa, colocando no palco o humor inusitado que é retirado das situações mais banais. A classificação indicativa é de 12 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sexta-feira (23), a cia teatral encena o espetáculo "João o Alfaiate - Um herói Inusitado”. Uma adaptação para o conto recolhido pelos irmãos Grimm no livro ´Contos para a Infância e o Lar´, o pequeno Alfaiate esbraveja para o mundo sua valentia ao matar sete insetos pousados em sua refeição, num reino onde seres fantásticos apavoram a Vila Central. A notícia se espalha até chegar ao Rei; este, manda trazer o pequeno alfaiate, certo da existência de um grande herói, para a missão desafiadora de livrar o reinado dos diversos "temidos inesperados surpreendentes problemas reais". A peça tem classificação livre, com indicação para a partir de 05 anos de idade.

A última atração da semana será no sábado (24) com o Concerto Gaia, de Norberto Gonçalves da Cruz. Com muitas influências e simbioses entre várias linguagens e tecnologia, o concerto, que evoca a deusa da terra na mitologia grega, terá participação especial do Coral Sesc Lageado e do maestro Bibi do Cavaco.

As apresentações começam sempre às 19 horas, os ingressos são de gratuitos, sujeitos à lotação do espaço. Para retirar os ingressos basta clicar aqui. Quem não conseguir fazer a reserva no portal e queira assistir às programações, o Sesc Teatro Prosa irá liberar as vagas para quem estiver aguardando no local, caso ainda haja lugares disponíveis no momento em que iniciar o espetáculo.

O Sesc Teatro Prosa fica na Rua Anhanduí, 200, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelos números (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417, ou através das redes sociais do Sesc Cultura MS.