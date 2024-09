Estudantes-atletas de MS disputam Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar Sub-17

Os jovens atletas de Mato Grosso do Sul terão a oportunidade de mostrar seu talento no Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar Sub-17, que será realizado em Brasília, de 7 a 15 de setembro. A delegação do estado contará com 20 jogadores, dois dirigentes e dois técnicos, representando as categorias feminina e masculina. O evento, que visa incentivar a prática esportiva entre jovens de 15 a 17 anos, envolve estudantes das redes públicas e privadas de ensino de todo o Brasil.

A participação de Mato Grosso do Sul no campeonato é coordenada pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc). Além da busca por títulos, a competição busca promover a mobilização da juventude estudantil em torno do esporte, estimulando valores como disciplina, cooperação e superação.

O evento é organizado pelo Ministério do Esporte, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal e a Federação Regional do Desporto Escolar do DF, com o apoio da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS).

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo, reforçou a importância da prática esportiva no ambiente escolar. “O esporte escolar tem um papel fundamental no desenvolvimento dos nossos jovens atletas e na expansão da prática esportiva em Mato Grosso do Sul. A promoção de competições nacionais como essa motiva os nossos atletas a se destacarem cada vez mais, buscando a excelência em suas trajetórias esportivas”, afirmou.

*Com informações da Fundesporte