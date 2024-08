Evento celebra os dois anos da Feira Bosque da Paz, neste domingo

Neste sábado (17), o programa CBN Festas e Eventos recebeu as idealizadoras da Feira Bosque da Paz, Carina Zamboni e Denise Zamboni. Este ano, a iniciativa completa dois anos de criação. Durante a conversa com José Marques, mãe e filha relataram como surgiu a ideia de dar vida a espaços públicos com arte e cultura.

Atualmente, a feira reúne cerca de 500 participantes em diversos segmentos - todo terceiro domingo do mês. O que pouca gente sabe é que o início de tudo serviu, inclusive, para ajudar Carina a se curar de um quadro de depressão e síndrome do pânico.

Continue Lendo...

"Na verdade fiquei doente, tive uma depressão e fui fazer artesanato, porque passava meu tempo e me deixava bem. Colocava no Instagram e as pessoas começaram a comprar pra me ajudar, porque sabiam a situação que eu estava passando, me incentivar a continuar a fazendo alguma coisa, até que o pessoal da prefeitura viu e convidou para fazer parte de algumas feiras pela cidade", explicou Carina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A administração do evento segue sob a responsabilidade da Associação EXPOCRIAR-MS, fundada por Carina e Denise. Neste domingo (18), será realizada mais uma edição da Feira. A ação contará com apresentações artísticas, comercialização de produtos e concurso de fantasias para crianças e pets. As inscrições para o concurso de fantasias serão realizadas diretamente no palco. A Feira do Bosque da Bosque será das 9 às 15 horas, na Rua Kame Takaiassu esquina com Rua das Folhagens.

Veja o programa completo: