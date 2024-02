Ex-CEO Brasil da Louis Vuitton dará masterclass na Capital

Uma oportunidade única para empresários de Mato Grosso do Sul. O Ex-CEO Brasil da Louis Vuitton, Carlos Ferreirinha, dará uma masterclass na Capital para falar sobre mercado de luxo contemporâneo. Em entrevista no programa CBN Festas e Eventos deste sábado (24), o profissional, que domina o cenário quando o assunto é gestão de luxo e mercado premium no Brasil e na América Latina, falou sobre o evento que será realizado em Campo Grande no próximo dia 28 de fevereiro, às 19 horas, no Yotedy Buffet.

A Masterclass com Carlos Ferreirinha irá abordar vários temas como: o atendimento-experiência, a geração de valor, novos comportamentos de consumo, novos mercados que demandam competências diferenciadas, insights valiosos sobre como criar experiências memoráveis para os clientes e gerar valor por meio das conexões emocionais.

Continue Lendo...

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira mais informações na entrevista completa:

Masterclass

O evento irá proporcionar um ambiente propício para networking e interação entre empresários e entusiastas no assunto.

Os interessados em participar da Masterclass “O Mercado de Luxo” podem garantir suas vagas através da inscrição pela internet, ou obter mais informações diretamente nas redes sociais da personal branding Bia Figueiredo @biafigueiredobf | @bf.branding e através do site www.bfbranding.com.br.