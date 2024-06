Ex-presidente do CRM, Antônio Perez morre aos 73 anos

Morreu na madrugada desta terça-feira (4) em Campo Grande, aos 73 anos de idade, o médico Antônio Carlos de Azevedo Perez, o Tony como era chamado por amigos e familiares. Peres era Doutor em Ciência da Saúde, Mestre em Gastroenterologia Cirúrgica e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do sul (UFMS).

O Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul publicou nesta manhã uma nota de pesar pela morte do ex-presidente da instituição. "Nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares do Dr. Antônio, que sempre praticou a medicina com ética e profissionalismo", informa o texto.

Dr. Antônio Perez esteve à frente do CRMS-MS entre junho e outubro de 1993. Foi superintendente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), órgão ligado ao Ministério da Saúde, na gestão Fernando Henrique Cardoso, sendo especialista em 'Gestão em Saúde e Auditoria'.

Graduado na década de 70, Dr. Antônio Perez conquistou o doutorado pela UFMS no final dos anos 2000, quando investigou a relação do uso de agrotóxicos com as ocorrências de câncer na região Sul do estado, tema da tese defendida.

Atualmente era membro da Academia de Medicina de MS e membro honorável da Sociedade Sul-mato-grossense de Gastroenterologia.

Dr. Perez estava internado desde a semana passada no Hospital da Unimed em Campo Grande para tratar de uma fibrose pulmonar. Ele deixa esposa e três filhos.

O velório está marcado para o início desta tarde, a partir das 13h, e o sepultamento será às 16h no Parque das Primaveras, em Campo Grande.