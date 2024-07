Falta de chuva impacta na produção de mandioca

A falta de chuvas por mais uma semana agravou o quadro de estiagem e interrompeu o avanço do plantio e da colheita de mandioca em muitas regiões acompanhadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) no encerramento de junho.

Indústrias de fécula tiveram maiores dificuldades para se abastecer, inclusive em praças mais distantes, e as cotações da matéria-prima continuaram subindo, conforme levantamento do Cepea.

Continue Lendo...

Na média de junho, após seis meses consecutivos de queda, o preço nominal a prazo da tonelada de mandioca posta fecularia subiu 3,4%, para R$ 432,84/t, voltando ao patamar de março deste ano.

Previsões do Inmet e do Cptec apontam que chuvas em maiores volumes nas regiões produtoras de mandioca são esperadas apenas para meados de julho, quadro que deve manter a oferta restrita e os preços da raiz em alta, especialmente com a maior demanda pelos derivados.

*Com informações do Cepea