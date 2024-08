Família encontra imagem de santa intacta em casa atingida pelo rompimento de barragem

Nesta quarta-feira (21), um dia depois de enfrentar o medo, diante do risco de perder a família por causa do rompimento da barragem, em Jaraguari, Gabrielle Lopes e o marido João Paulo de Oliveira tiveram uma surpresa.



Diante do cenário de devastação na fazenda onde mora, o casal encontrou um objeto intacto na entrada de uma das casas atingida pela avalanche de lama: um quadro de vidro com a imagem de Nossa Senhora das Graças. Gabrielle conta que chegou até a porta da casa e não teve coragem de entrar. O marido foi na frente e logo retornou carregando a imagem.

"Era um quadro do meu avô. Então, foi muito emocionante a hora que ele saiu de dentro com o quadro sujo, ainda, né? Foi Nossa Senhora das Graças mostrando que Deus está com a gente. Foi Deus que deu esse livramento. Perdemos tudo, mas Deus preservou nossa vida. E é uma recordação que sobrou pro resto da vida", disse emocionada. Continue Lendo...

A fazenda fica a cerca de três quilômetros, em linha reta, do ponto onde a barragem cedeu na manhã dessa terça-feira (20). Gabrielle mora na propriedade desde que nasceu, há 34 anos. No local, os pais dela vivem há 40 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A família perdeu praticamente tudo o que produzia no campo. A avalanche de lama atingiu a propriedade e matou a criação de suínos e de aves, além de encobrir a plantação de milho e os canteiros de hortaliças, legumes e frutas.

A família também ficou desalojada. As duas casas - a dela e a outra onde mora a mãe e o irmão - foram invadidas pela lama. Móveis, eletrodomésticos, equipamentos de trabalho e até um carro foram perdidos. O total do prejuízo ainda não foi calculado.

A moradora conta que a avalanche de lama tinha mais de dois metros de altura ao atingir a propriedade. "Chegou quase nos telhados. Então, é uma coisa muito emocionante da gente ver a imagem preservada, mostrando que Deus estava ali e ajudou a salvar a minha família"