Feijão-carioca com tendência de queda preços

Mercado de feijão-carioca segue com empacotadores a espera de baixas que permitam aumentarem o volume de compra sem receio de recuos nos preços. Os preços tendem a se acomodar em valores mais baixos, para a indústria e consumidor final. Chama a atenção o fato de que quem cultiva a variedade tenha, mesmo com a tendência de queda faz com que os produtores tenham pressa em colher e vender.

Até agora a maior parte do que esta sendo embarcado é o que foi fixado antes mesmo de colher entre R$ 305 e 310, nos últimos dias. Mas a medida que os embarques dos vendidos forem se esgotando é provável que os preços recuem.

Ouça a coluna CBN Agro Mercado na íntegra: