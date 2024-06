Ferramentas de travamento ajudam na garantia de rentabilidade na pecuária de corte

Com um cenário cada vez mais competitivo na pecuária bovina de corte e a expectativa na entrada de um novo ciclo, os pecuarista precisam encontram ferramentas que garantam proteção das margens de rentabilidade e resultado. Neste contexto, usar ferramentas de travamento, compreender o mercado futuro e confinar os animais se apresenta como uma solução prática para o produtor rural.

Quem falou sobre o tema no CBN Agro deste sábado (29), foi Luiz Venturi, do Grupo Guarujá, que na oportunidade destacou as condições da atividade e parceria no confinamento, além do adiantamento de recursos para compra de bezerros. Entre em contato com o Grupo Guarujá aqui.

