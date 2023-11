Fim da onda de calor, Mato Grosso do Sul espera chuvas no final de semana

Mesmo com as temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul, a Defesa Civil alerta sobre risco de tempestade em alguns locais, como Campo Grande.

Conforme o CPTEC/INPE (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos). Neste sábado, os moradores podem esperar pancadas de chuva durante a tarde e a noite, marcando o fim da onda de calor na região central, sul e leste do estado. A temperatura máxima na Capital não deverá ultrapassar os 37ºC.

Dourados também está na rota das chuvas, mas mesmo assim, a temperatura continua elevada, com previsão de atingir os 39ºC.

Três Lagoas terá um dia de sol e chuva intercalados, com a temperatura podendo chegar aos 40ºC. Já em Corumbá, na região do Pantanal, a previsão é de um calor intenso, com máxima de 43ºC.

No domingo (19), a chuva se espalhará por todo o estado, alcançando também o Pantanal. Esta condição climática, além de marcar o alívio térmico, é vista como um alívio para a região, contribuindo para amenizar as queimadas e o calor excessivo.

A previsão numérica para Campo Grande, neste sábado (18), é de uma mínima de 27°C e máxima de 37°C, indicando a redução das temperaturas em relação aos dias anteriores.