Fort Atacadista promove sorteio de touro da raça Nelore para produtores rurais

No CBN Agro deste sábado (27), a coordenadora de marketing do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte, contou sobre a nova promoção especial para os produtores rurais em que será sorteado um touro da raça Nelore. A ação é válida para clientes pessoa jurídica (PJ) do segmento rural, incluindo fazendas e similares, e ocorre até o final do ano.

Como Participar

Para concorrer ao prêmio, os interessados devem seguir três passos simples:

1. Cadastro: Realize o cadastro na loja Fort Atacadista do bairro Coronel Antonino.

2. Compra: Faça compras acima de R$100 em qualquer unidade do Fort Atacadista em Mato Grosso do Sul.

3. Preenchimento do Cupom: Preencha o cupom com seus dados cadastrais e de compra e coloque-o na urna disponibilizada na loja.

A promoção é válida até 31 de dezembro de 2024 e apenas clientes que se cadastrarem como produtores rurais serão aceitos para participação no sorteio.

Local de Cadastro e Troca de Cupons

Os cadastros e a troca de cupons devem ser realizados na loja Fort Atacadista Coronel Antonino, localizada em Campo Grande. Todas as compras realizadas em qualquer unidade do Fort MS são válidas para a promoção, desde que os participantes se cadastrem adequadamente e sigam as regras estabelecidas.

