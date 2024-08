Francisco Cezário volta à prisão por desrespeitar decisão judicial

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) prendeu, nesta quarta-feira (28), o ex-dirigente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Francisco Cezário de Oliveira, de 77 anos, que foi alvo, em maio deste ano, da Operação Cartão Vermelho.

Cesário é investigado por corrupção e lavagem de dinheiro, com desvio de recursos da Federação de Futebol e estava em liberdade devido a um habeas corpus. Ele foi preso novamente porque teria descumprido as medidas cautelares alternativas impostas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em especial a de não exercer qualquer função no âmbito da FFMS.

Conforme o Ministério Público Estadual, "verificou-se que, a despeito da proibição judicial, o ex-dirigente continuava a participar, nos bastidores, dos rumos da entidade, articulando com aliados e fazendo reuniões em sua residência com Presidentes de Clubes e dirigentes esportivos, além de acompanhar de perto as reuniões que ocorriam no âmbito da FFMS", informou em nota.

A prisão de Cezário foi decretada pelo juiz da 6ª Vara Criminal de Campo Grande, Marcio Alexandre Wust. Na casa do investigado também foi cumprido mandado de busca e apreensão.

A redação da Rádio CBN Campo Grande não conseguiu contato com a defesa do ex-dirigente até o fechamento desta matéria.

