Frente fria se aproxima, mas calor continua com chance de tempestades em MS

Nesta quinta-feira (25), diversas cidades de Mato Grosso do Sul podem ter chuva. Apesar da previsão de uma frente fria, o calor continuará intenso. As temperaturas podem atingir 39°C em Três Lagoas e Paranaíba.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec/MS) informou que nos próximos dias podem ocorrer tempestades com raios, ventos fortes e granizo devido à combinação de calor e umidade com o avanço da frente fria.

Em Campo Grande, a máxima prevista é de 35°C, enquanto Dourados pode chegar a 36°C. Corumbá, no Pantanal, terá chuva e máxima de 35°C, e Aquidauana alcançará 37°C. Nas regiões de fronteira, Ponta Porã e Porto Murtinho devem registrar máximas de 31°C e 32°C, respectivamente.

*Com informações do Cemtec/MS