Frio aumenta casos de gripes entre felinos

Os animais também não estão a salvo das doenças de inverno. Para os gatos, a rinotraqueíte, é uma das preocupações com a chegada das temperaturas amenas e acomete animais com imunidade baixa, mal nutridos ou que já possuem doença pré-existente.

A doença contagiosa para os animais é causada pelo vírus herpesvírus felino ou calicivirus felino e afeta o trato respiratório superior. Conhecida como "gripe dos felinos", a transmissão ocorre por contato direto com secreções nasais, salivares e oculares de gatos infectados, além de objetos contaminados, como tigelas e brinquedos.

Entre os sintomas desta doença em felinos, estão: espirros, coriza e falta de apetite. A Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea) alerta para o diagnóstico e tratamento da rinotraqueíte.

"O tratamento é principalmente sintomático, com antivirais. Mas é muito importante observar e manter a hidratação e alimentação dos animais, para que eles consigam uma resposta mais rápida. Antibióticos podem ser prescritos para prevenir ou tratar infecções secundárias”, afirma o veterinário-chefe da Subea, Edvaldo Sales.

Como prevenção, o veterinário ressalta a importância da vacina polivalente, além do tutor procurar um médico veterinário aos primeiros sintomas do animal.

Atendimento gratuito

A Subea disponibiliza às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, consultas veterinárias gratuitas para cães e gatos da população. São distribuídas 15 senhas pela manhã, a partir das 7h30, e 15 senhas pela tarde, a partir das 13h.

O tutor deve ir até a unidade de atendimento com o seu animal, além de documento com foto, comprovante de residência e o número do NIS atualizado.

