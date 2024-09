Fundação de Cultura realiza cadastro de bibliotecas comunitárias

Nesta terça-feira (17), a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), por meio de sua Gerência de Patrimônio Histórico e Cultural, está realizando um cadastro das bibliotecas comunitárias do Estado para fins de renovação do acervo.

Segundo a Melly Sena, gerente de Patrimônio Histórico e Cultural da FCMS o processo de cadastramento abriu hoje, a previsão do fechamento é no final de outubro e não existe quantitativo de vagas. O critério para a elegibilidade é ser biblioteca comunitária regida pela sociedade civil, que não tenha vínculo público.

Melly explica que a Fundação de Cultura de MS elaborou um formulário para conhecer um pouco mais das Bibliotecas Comunitárias de Mato Grosso do Sul e cadastrá-las no Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SEBPs) para, posteriormente, mapeá-las no Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), do MINC. “As ações das Bibliotecas Comunitárias estimulam a formação de leitores e ampliam o acesso à informação. São espaços riquíssimos que ajudam reduzir desigualdades por meio de ambientes de pesquisa e aprendizagem”.

Para se cadastrar, basta preencher o formulário clicando neste link: https://bit.ly/cadastramentoblibliotecas

*informações da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul