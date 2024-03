Chicago subiu após o relatório do USDA e fechou em alta relevante

Departamento da Agricultura dos Estados Unidos (USDA) traz relatório com pequena redução para soja no Brasil e elevação na importação da China. Andrea Cordeiro, analista de mercado, participa ao vivo do CBN Agro deste sábado (9) e comenta os números do relatório do departamento de agricultura. Segundo a analista, há um desiquilíbrio na oferta e demanda global de soja, apesar da quebra atual, a entrega da safra sulamericana oferece um quadro conforável.

Veja a entrevista completa: