Futuro da sustentabilidade é discutido em MS

Um futuro sustentável para o planeta e para as empresas é um dos principais temas do momento, mas saber como e qual caminho seguir e provocar a discussão sobre o assunto foram os grandes desafios do 1º Fórum RCN de Sustentabilidade, realizado nesta quata-feira (24) no Bioparque Pantanal em Campo Grande.

Foi um evento único, dedicado a palestras e debates inspiradores, que apresentaram diversas alternativas e soluções sustentáveis para a nossa região, além da oportunidade ímpar de networking que fomentou o intercâmbio de conhecimentos e experiências na área da sustentabilidade.

O fórum contou com a presença de especialistas, líderes de pensamento e profissionais de destaque, que discutiram a questão de forma aprofundada e colaborativa, para desmistificar o ESG (Ambiental, Social e Governança) e entender de que formas as consequências ambientais e sociais podem mudar o rumo e a economia das organizações.

Especialistas reunidos no Bioparque Pantanal

As palestras foram conduzidas por Carlo Pereira, presidente do Pacto Global Brasil, da Organização das Nações Unidas (ONU); Fábio Coelho, presidente da Associação de Investidores do Mercado de Capitais; Rosana Jatobá, jornalista e mestre em Gestão Ambiental; Sílvio Barros, engenheiro civil, consultor em sustentabilidade e governança colaborativa e ex-prefeito de Maringá - cidade paranaense referência em práticas inovadoras, sustentáveis, empreendedoras e sociais; e Eduardo Riedel, governador que desenvolve projeto para tornar Mato Grosso do Sul o primeiro estado carbono neutro do país.

O 1º Fórum RCN de Sustentabilidade é uma iniciativa do Grupo RCN que, desde 2018, vem promovendo o maior ciclo de eventos corporativos de Mato Grosso do Sul em prol do desenvolvimento econômico e social do estado.

