Golpista que pegou R$ 4 mil de vizinha é indiciada em Taquarussu

Uma mulher foi indiciada pela Polícia Civil de Taquarussu após aplicar um golpe em uma vizinha. A vítima, uma idosa, teve seus dados pessoais utilizados para a realização de empréstimos fraudulentos, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 4 mil. O caso veio à tona em abril, quando a vítima procurou a polícia após começar a receber cobranças de empréstimos e cartões consignados que ela nunca solicitou.

Durante a investigação, a polícia descobriu que a responsável pelos crimes era uma vizinha da vítima, recém-chegada à cidade. A mulher aproveitou-se da confiança da vítima, que havia pedido sua ajuda para verificar a existência de margem de crédito. Em vez de apenas verificar a informação, a investigada usou os dados pessoais da vítima para solicitar empréstimos, onde os valores foram depositados na conta da própria vítima.

Em seguida, a investigada pediu emprestado o cartão da vítima com a justificativa que precisava de uma conta para receber um depósito de sua suposta ex-sogra. No entanto, ela utilizou o cartão para sacar os valores do empréstimo fraudulento e realizar compras, tudo sem o conhecimento da vítima.

A Polícia Civil conseguiu imagens de câmeras de segurança que comprovaram a participação da mulher nos crimes. Além disso, testemunhas ouvidas corroboraram a versão da vítima.

A autora já possui passagem pela polícia por tráfico de drogas e foi indiciada por furto qualificado mediante fraude. O caso será encaminhado ao Poder Judiciário.

*Com informações da PCMS