Governo de MS apresenta plataforma para informar sobre os incêndios no Pantanal

Para levar transparência e informações precisas sobre o combate aos incêndios florestais em Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado apresentou nesta quinta-feira (27) a nova plataforma de dados sobre o monitoramento de todas as ações de campo. A apresentação foi feita pelo governador Eduardo Riedel e demais membros da equipe.

A nova plataforma faz parte do trabalho coordenado que está sendo feito no Pantanal, gerando resultados mais efetivos. Já são 90 dias da Operação Pantanal 2024, com equipes do Corpo de Bombeiros preparadas e equipadas para minimizar as condições adversas na região, sendo subsidiadas por dados e demais ações do Governo.

"Estas condições adversas que encontramos no Pantanal exigem uma atitude diferenciada. Começamos o planejamento no começo do ano, já estamos com equipes do Corpo de Bombeiros há 90 dias na região e desta vez estamos mais preparados para enfrentar os incêndios do que em 2020", afirma o governador.

Riedel ressalta que a questão climática de seca prolongada está exigindo um esforço concentrado, com uma ação coordenada que envolve monitoramento e trabalho coletivo. "Exige um esforço operacional gigantesco de homens e mulheres que estão no front. Toda temporada vai nos exigir muito, no entanto, quando temos um trabalho coordenado, se ganha eficiência".

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, destacou que o desafio é enorme, já que temos neste ano uma situação mais severa que 2020.

"O nível de biomassa é maior, a seca está prolongada, o volume de chuvas está abaixo dos últimos 10 anos, e ainda não chegamos na época crítica, entre agosto e setembro. Suspendemos qualquer tipo de queima controlada, ou seja, se houver esta ação é ilegal e vai haver a devida punição", frisa.

Verruck citou ainda que houve uma evolução climática, com a queda da temperatura, que permitiu a redução dos focos no Pantanal. "A operação de campo continua com toda intensidade, vamos ampliar os aceiros e fazer todo o monitoramento aqui na Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (Cicoe)".

Já a diretora de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros, a tenente-coronel Tatiane Inoue, disse que este monitoramento por satélite consegue identificar os focos de calor e orientar as equipes de campo para ter resultados mais efetivos, não apenas no Pantanal, como em todo Estado.

"Estamos com 13 bases avançadas no Pantanal, em um trabalho do Corpo de Bombeiros junto com o Prevfogo, ICMBio, Exército e agora vai contar com a chegada da Força Nacional. Todos estão inseridos neste sistema e com um trabalho coordenado. Devido a este monitoramento e todo nosso preparo estamos mais qualificados para combater os incêndios do que em 2020".

Combate

Mato Grosso do Sul já empregou R$ 50 milhões em equipamentos e ações de prevenção e combate aos incêndios florestais no Estado, contando por exemplo, com duas aeronaves Air Tractor que podem lançar 3 mil litros de água, cada. Além disso, foi feita a aquisição de novos equipamentos e veículos para auxiliar os bombeiros.

Ao todo, 415 bombeiros militares foram mobilizados para o Pantanal desde o início das operações, em abril de 2024. A estrutura conta com sete caminhões de combate a incêndio e 25 caminhonetes equipadas com kit pick-up, mochilas costais, sopradores e equipamentos de proteção individual.

Em reunião com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) na semana retrasada, o Governo de Mato Grosso do Sul solicitou apoio federal e, com isso, foram agora enviados reforços a Corumbá. São cinco aeronaves, sendo um helicóptero do Ibama e quatro aviões do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio).

Fora tais reforços, neste momento são três helicópteros da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), além dos aviões Air Tractor. Os helicópteros contam com o chamado helibalde, um equipamento em formato de cesto e também conhecido como bambi-bucket, com capacidade de transportar 820 litros de água para despejar nos focos de incêndios.

Quanto ao efetivo, na quarta-feira (26) saíram do Rio Grande do Sul e de Brasília 82 militares da Força Nacional, com 15 viaturas, 10 caminhonetes e um caminhão de suprimentos. Ainda nesta semana eles chegam e já devem iniciar a atuação de campo no Pantanal sul-mato-grossense.

Lives

O Governo de Mato Grosso do Sul vai realizar todas as quintas-feiras uma live na sala do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (Cicoe), que fica no Parque dos Poderes, para atualizar as informações e esclarecer dúvidas em relação ao combate dos incêndios florestais no Pantanal.

A imprensa poderá acompanhar a apresentação dos dados ao vivo por meio do canal do Governo de MS no YouTube.

*Com informações da Comunicação do Governo de MS

