Grupo Guarujá adota ordenha robotizada para aumentar a eficiência na pecuária leiteira em MS

No quadro "O Olho do Dono" deste sábado (31), o gerente de pecuária do Grupo Guarujá, Hamilton Luiz, falou sobre o novo projeto do Grupo para inovar na tecnologia leiteira de Mato Grosso do Sul.

O Grupo Guarujá implementou um projeto inovador de ordenha robotizada com vacas da raça Girolando criadas a pasto. "O Girolando é uma raça que se adapta bem ao clima de Mato Grosso do Sul", disse Hamilton. De acordo com o gerente de Pecuári, produzir leite a pasto, além de ser mais natural, promove o conforto do animal e pode ser um grande diferencial no mercado.

Hamilton explicou que a indústria do leite paga o preço conforme sua margem de lucro. Portanto, os pecuaristas devem focar na redução de custos sem comprometer a produção. Para ele, uma das maneiras mais eficazes de alcançar isso é por meio da ordenha robotizada.

A ordenha voluntária é uma das características do sistema robotizado. Nesse modelo, a vaca vai até o robô na hora que deseja, eliminando a necessidade de buscar o gado. "Esse sistema traz benefícios tanto para o produtor quanto para o animal", destacou Hamilton.

Apesar do custo inicial elevado da ordenha robotizada, Hamilton ressalta que o investimento compensa a longo prazo. A margem de produção de leite com a robotização é de 30%, em comparação com apenas 5% sem ela. Além disso, o desperdício de alimentação é minimizado, já que as vacas comem somente o necessário.

