Grupo Guarujá oferece animais da raça Crioula na Expo Equestre em Campo Grande

Na próxima semana Campo Grande é palco da Expo Equestre, evento dedicado aos amantes dos cavalos. Com organização da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), a iniciativa deve reunir criadores, competidores e o público em geral para uma celebração da cultura equestre. O evento terá provas, cursos, palestras e diversas outras atividades, como um shopping de animais.

O Shopping da Expo Equestre vai contar, entre outras ofertas, com animais da raça Crioula, ofertadas pela Grupo Guarujá, contando com machos e fêmeas, inclusive com venda de um garanhão, em dez parcelas. Quem esteve o CBN Agro para falar sobre o tema foi Hamilton Luiz de Nadai, Gerente de Pecuária do Grupo Guarujá.

Confira a entrevista na íntegra: