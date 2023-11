Na coluna Cidadania e Sustentabilidade desta terça-feira (21), Silvio Barros falou sobre o 5º Congresso Brasileiro de Habitação Social, que será realizado em Foz do Iguaçu.Além de comentar as pautas que devem ser tratadas no congresso, ele citou exemplos de programas de habitação social que conheceu pelo mundo.

Ouça a coluna na íntegra: