Homem cai de torre de abastecimento de água e morre na Capital

Um homem morreu na manhã desta quarta-feira (5) após cair de uma torre de abastecimento de água na Capital. A queda foi de 23 metros. A vítima estava trabalhando na obra de um centro de logística, no bairro Rita Vieira.

A Unidade de Resgate e Serviço Avançado (URSA) do Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e se deslocou até o local, juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Foram realizadas manobras de Reanimação Cardiorrespiratória (RCP), mas o trabalhador não resistiu. A Polícia Civil ainda trabalha no local para apurar as causas do acidente.

A Log, empresa responsável pela obra, se manifestou via nota, afirmando que registrou uma ocorrência no canteiro de obras da unidade e imediatamente acionou o Samu e o Corpo de Bombeiros. Ainda segundo a nota, "a Log está dando todo o apoio aos familiares e amigos do funcionário envolvido no acidente e vai colaborar de forma irrestrita com as autoridades para o esclarecimento do caso".