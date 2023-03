Homem de 39 anos é preso em Corumbá após vídeo de prática de zoofilia

A Polícia Civil de Corumbá prendeu um homem de 39 anos no bairro Aeroporto, em Corumbá, depois de investigação envolvendo prática de zoofilia. A Justiça Estadual, por meio da 2ª Vara Criminal de Corumbá, expediu o mandado contra A.C.A. Ele vem sendo investigado pelos crimes de importunação sexual, ameaça, maus tratos de animais pela prática de zoofilia - relação sexual com animais.

Durante as investigações, policiais civis obtiveram acesso a vídeos da conduta de zoofilia envolvendo o investigado. As imagens mostraram a prática com duas cadelas adultas de pequeno porte.

O investigado chegou a se desfazer dos animais depois da filmagem. Conforme investigação, a tentativa era de eliminar provas contra ele.

De acordo com a apuração, no vídeo é possível verificar o homem de 39 anos mantendo relação sexual com as cachorras adultas. Esse material serviu de prova contra ela e foi anexado no inquérito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois da prisão. A.C.A foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para interrogatório. Ele confessou a prática de zoofilia e também assumiu que sente atração sexual por crianças e adolescentes.

A denúncia contra o investigado pode resultar em uma pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa. O inquérito policial será concluído e encaminhado para o Ministério Público Estadual oferecer a denúncia contra o investigado.

“Vale ressaltar que condutas associadas ao delito de maus-tratos, previstas no artigo 32 da Lei 9.605/98, externam-se das mais variadas maneiras, sendo muitas delas previstas em rol não taxativos de legislações diversas, sendo a zoofilia, bestialismo ou coitus bestiarium uma das manifestações mais horrendas da infração penal”, apontou a Polícia Civil de Corumbá, em nota.

Denúncias para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá podem ser feitas pelo WhatsApp (67) 3234-7115.