Homem é preso por matar colega de trabalho após discussão por carona em Ivinhema

Neste domingo (11), a Polícia Civil de Ivinhema cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 43 anos, acusado de homicídio. O crime ocorreu na última sexta-feira (9), por volta das 17h, no Bairro Piravevê, em Ivinhema.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o homicídio foi precedido por uma discussão entre o autor e a vítima, de 61 anos. O desentendimento teve início após uma recusa de carona. Após deixar o trabalho,o suspeito foi até sua residência, onde se armou com uma espingarda calibre .22 e se dirigiu à casa da vítima.

No local, uma nova discussão ocorreu entre os dois e o homem de 43 anos atirou na vítima, atingindo-o no olho direito. A vítima foi socorrida, mas veio a falecer algumas horas depois. O autor do disparo fugiu do local.

A Polícia Civil iniciou a investigação, coletou depoimentos e, sob a coordenação do delegado Gustavo Oliveira, solicitou a prisão preventiva do acusado. O pedido foi aprovado pelo Ministério Público e deferido pelo Poder Judiciário.

O suspeito foi localizado, preso e interrogado. Ele foi encaminhado ao presídio local e responderá por crime de homicídio qualificado, sendo duas as qualificadoras: motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

*Com informações da Polícia Civil de MS