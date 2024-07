HRMS e Hemosul lançam 'Dia D' para cadastro de doadores de medula óssea

Em parceria com o Hemosul, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) realizará o "Dia D" para cadastro de doadores de medula óssea. A ação será no dia 31 de julho no HRMS, das 7h às 18h, sem intervalo para almoço.

O Dia D de cadastro de doadores de medula óssea visa sensibilizar e recrutar novos doadores para o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome). Servidores, acadêmicos, estagiários, residentes, funcionários terceirizados e instituições parceiras podem participar.

A diretora técnica assistencial do Hospital Regional, Patrícia Rubini, destacou a importância do evento. "Estamos muito felizes em poder organizar este Dia D de Cadastro de Doadores de Medula Óssea em parceria com o Hemosul. Nosso objetivo é aumentar o número de doadores cadastrados, proporcionando esperança e uma chance de cura para muitas pessoas que necessitam de um transplante de medula".

Além do cadastro de medula óssea, os voluntários que participarem do evento também terão a oportunidade de realizar a doação de sangue, contribuindo para a normalização dos estoques do Hemosul, que são fundamentais para atender às demandas de transfusões e outros procedimentos médicos.

A diretora-presidente do Hospital Regional, Marielle Alves Corrêa Esgalha, estende o convite a toda a sociedade. "Todos os que se encaixam nos critérios para a doação de medula óssea, bem como para a doação de sangue, convidamos para se juntarem a essa causa nobre e fazerem a diferença na vida de quem precisa. Sua participação é essencial para salvar vidas e proporcionar esperança a muitos pacientes que aguardam por um transplante de medula óssea", concluiu.

Serviço

Quando: 31 de julho de 2024 Onde: Av. Eng. Lutero Lopes, 36 - Hemosul HRMS Horário: 07:00 às 18:00

Critérios para doação de medula óssea

Podem se cadastrar para realizar a doação pessoas entre 18 a 35 anos, que estejam com boa saúde. São retirados 5ml de sangue, como um exame de laboratório, e o doador é cadastrado no Redome do Instituto Nacional do Câncer (Inca). Os dados genéticos são cruzados com os dos pacientes que precisam da medula. Caso haja compatibilidade genética através do exame HLA, a doação pode ser realizada.

De acordo com o a Secretária de Estado de Saúde (SES), as chances de compatibilidade são pequenas. A estimativa é de se encontrar um doador compatível é de 1 em 100 de doadores aparentados (familiares) e 1 em 100 mil entre não aparentados.

*Com informações Funsau/HRMS