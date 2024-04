Imperdível: espetáculo de projeções imersivas com as obras de Van Gogh

Considerada umas das maiores exposições imersivas do mundo, ‘Van Gogh & Impressionistas’ estreia no dia 27 de abril, como parte das comemorações de aniversário dos 35 anos do Shopping Campo Grande. Em 12 cidades brasileiras por onde passou, a mostra teve mais de meio milhão de ingressos vendidos.

A exposição imersiva traz releituras de grandes obras que misturam efeitos e movimentos a partir de recursos de videografismo de última geração. Além disso, a exibição conta com trilha sonora especial baseada em clássicos da música universal, que busca privilegiar o envolvimento e a emoção.

Na tendência das grandes exposições imersivas que têm ganhado o mundo nos últimos anos - como o celebrado Atelier des Lumières, em Paris, e o Museu de Arte Digital de Tóquio, 'Van Gogh & Impressionistas' oferece ao visitante a sensação de estar dentro das obras de arte de Van Gogh e outros grandes artistas.

A exposição aplica efeitos e movimentos de videografismo em obras consagradas, levando arte, tecnologia e emoção com superprojeções 360º de alta definição e outras instalações em um complexo com 1.500m². Repleto de arte e tecnologia, o espetáculo traz ao público uma emocionante viagem pelo genial universo do pintor holandês, com direito a célebres obras, como autorretratos, ‘A Noite Estrelada’, ‘Quarto em Arles’, ‘Girassóis’, ‘Amendoeira em Flor’, dentre outras. Como bônus, a exposição oferece, ainda, uma incursão na obra de quatro artistas impressionistas e pós-impressionistas: Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne.

A atração conta com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida dos artistas, café temático e loja de souvenirs, além do grandioso atelier imersivo com projeções de alta definição 360º em paredões, piso, cubo e cilindro.

O idealizador do evento destaca que o espaço da mostra foi criado para contemplação e também para fazer fotos e vídeos. "Campo Grande é uma cidade muito especial. Estamos preparando um extraordinário complexo de arte, tecnologia e inovação para trazer um espetáculo impactante que já apaixonou muitos milhares de corações em outras treze grandes cidades brasileiras. Não temos dúvidas de que Van Gogh & Impressionistas será um grandioso sucesso no Shopping Campo Grande", diz o CEO da produtora Lightland, Davi Telles.

Para a gerente de Marketing Gabriella Alves, o Shopping Campo Grande inova mais uma vez ao proporcionar ao público de Mato Grosso do Sul, a oportunidade de ‘mergulhar’ em um capítulo tão importante da história, arte e cultura mundial. “Pensamos em algo que realmente impactasse o público, que promovesse uma experiência inesquecível e por isso, decidimos trazer o que há de mais atual na arte, com uma exposição que está fazendo sucesso em vários países. Esse é apenas o início de um ano com muitos eventos, um verdadeiro presente para o nosso público”, revela Gabriella, que adianta a realização de uma corrida do Shopping como parte das comemorações. “Ações culturais, lazer, promoções e a tradicional corrida integram a programação de aniversário e em breve divulgaremos detalhes”, conta.

O Shopping Campo Grande celebra 35 anos em outubro e a programação de comemoração inicia em abril, com ações durante os próximos meses.

SERVIÇO

Os ingressos para a exposição imersiva 'Van Gogh & Impressionistas' estão disponíveis para venda online no site da produtora (www.lightland.com.br) e, em breve, também em bilheteria presencial no shopping.

Dias de funcionamento - diariamente, exceto às terças-feiras

Horário - Segunda a sábado: das 10h às 22h (último horário de entrada às 21h) | Domingos e feriados: das 12h às 22h (último horário de entrada às 21h)

Local - 2º piso do Shopping Campo Grande, próximo ao Carrefour (Av. Afonso Pena, 4909 - Bairro Santa Fé)

Valores - Segunda a sexta no período diurno (entrada até 17h30): R$60 inteira / R$30 meia-entrada; segunda a sexta no período noturno: R$80 inteira / R$40 meia-entrada; final de semana e feriados: R$95 inteira / R$47,50 meia-entrada; gratuito para crianças até 4 anos. Há pacote para grupos escolares: consulte preços especiais (contato com [email protected]).

Meia-entrada - Estudantes; Idosos acima de 60 anos; Pessoas com Deficiência e caso precise, seu acompanhante; Professores rede pública e privada, extensivo a professores aposentados mediante apresentação do comprovante salarial referente ao mês vigente e Documento de Identidade original (RG) ou cópia autenticada; ou da Carteira Funcional emitida pela Secretaria Estadual e Municipal de Educação. Para os professores aposentados a comprovação é realizada mediante a apresentação do Documento de Identidade original (RG) juntamente com o comprovante de renda que identifique a função de magistério exercida; Doadores de Sangue regulares e doadores de medula (doadores regulares de sangue registrados Hemosul e nos bancos de sangue dos hospitais, mediante apresentação do documento oficial expedido pela Secretaria de Estado da Saúde identificando a pessoa como doadora regular e Documento de Identidade original (RG) ou cópia autenticada), em cumprimento à Lei nº 3.844, de 10 de Fevereiro de 2010.