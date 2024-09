Incêndio de grandes proporções atinge a Serra de Maracaju em uma área entre o Pantanal e o Cerrado

Incêndio na Serra de Maracaju! Quase 3 mil m² foram afetados pelas chamas no ecossistema que corta o estado de norte a sul. Os bombeiros levaram mais de três dias para conter o fogo por ser uma área de difícil acesso. As últimas informações são de que o incêndio estaria parcialmente controlado.

Segundo o Corpo de Bombeiros da capital, existem dois focos ativos em áreas distintas no entorno do município de São Gabriel do Oeste. Em um dos focos a guarnição realizou combate direto e proteção do local com ajuda de maquinários agrícolas.

"Vale ressaltar que nesse caso o empenho de aeronave é ineficiente devido às condições da vegetação do local, pois se trata de uma queima rasteira, e a copa das árvores não permite que a água transpasse e chegue até o fogo. O outro foco ativo se encontra em área de morraria de difícil acesso, onde uma equipe de militares realiza combate indireto e monitoramento", destacou a Nota do Bombeiros.

Os grandes focos de incêndios estavam concentrados nas áreas da Serra próximas à cidade de São Gabriel do Oeste, no norte do estado. No início desta semana, o fogo avançou para área de morraria, deslocando cerca de 9 militares trabalhando para contra o fogo no local.

Registro da área queimada no início do incêndio - Foto: Divulgação/Mídia regional

A área do incêndio é de difícil acesso, por isso os bombeiros tentaram chegar ao local com ajuda de helicópteros, já que as condições da vegetação são adversas. Há a preocupação do fogo próximo à rodovia MS-340, que dá acesso à vários municípios da região.

Sobre a Serra

A Serra de Maracaju é uma importante formação rochosa de Mato Grosso do Sul. O local é característico por dividir os biomas do Cerrado e do Pantanal, com 650 km de extensão, passando por Maracaju, toda região sul do estado e fazendo divisa com o Paraguai.