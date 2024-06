Incêndios em MS serão atualizados em transmissões oficiais ao vivo

A partir desta quinta-feira (27), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul passa a divulgar as informações oficiais sobre os incêndios - no Pantanal e em outras áreas do estado - durante transmissões ao vivo que serão feitas direto da "Sala de Situação", em Campo Grande, instalada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que funciona na sede do Comando-Geral da Polícia Militar (PMMS), no Parque dos Poderes.

Conforme o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, serão realizadas duas lives por semana, às terças e quintas, para atualizar os dados e as ações de enfrentamento aos incêndios florestais.

Continue Lendo...

"Será aos moldes do que foi feito durante a pandemia, nas apresentações de informações sobre a covid. Vamos falar, por exemplo, sobre o total de área queimada, quais as ações de combate, o total de efetivo e infraestrutura usados, as comunidades atingidas, o resgate de animais, o fornecimento de água, entre outros temas", destacou Verruck.

A primeira transmissão está prevista para o final da manhã desta quinta-feira com a apresentação do governador Eduardo Riedel (PSDB). As próximas transmissões serão realizadas pelo próprio secretário da Semadesc.