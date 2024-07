Incêndios recordes e escassez hídrica ameaçam ecossistema do Pantanal

Os incêndios no Pantanal em 2024 bateram recorde, agravando ainda mais a situação do bioma, que enfrenta uma das piores secas da história. Na coluna CBN Meio Ambiente desta segunda-feira (15), Fernando Garayo comentou sobre o assunto.

Garayo apontou que em uma recente entrevista, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, alertou que a escassez hídrica pode levar à destruição do ecossistema se medidas urgentes não forem adotadas pelos governos federal e dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Confira a coluna na íntegra: