Incertezas têm contribuído para o adoecimento mental entre jovens

Dados do Ministério da Saúde mostram que a quantidade de internações relacionadas a estresse e ansiedade em adolescentes e jovens - de 13 a 29 anos - aumentou 136% entre 2013 e 2023. Saíram de 690 para 1.629 no país.

Segundo o psicólogo, Professor da UFMS e PhD em Psicologia Clínica pela USP, Tiago Ravanello, isso está ligado especialmente às dúvidas e incertezas desta fase da vida.

“Estresse e ansiedade na adolescência e início da fase adulta estão ligadas a etapas da vida de incertezas, momentos de indeterminação de si e do outro. Então eu não sei bem que é a essa pessoas que estou me tornando, quem eu vou me tornar no final desse processo, será que eu posso me sentir seguro nas relações de vida que eu estou estabelecendo agora?”, argumento Tiago.

Durante a entrevista, ao Jornal CBN Campo Grande, desta quinta-feira (05), o psicólogo estabeleceu relações de ansiedade como fenômeno e insegurança. Segundo Tiago a indeterminação sobre si mesmo reforça este estigma. Ele também orientou como a família e amigos podem identificar sinais de adoecimento.

Acompanhe a entrevista completa: