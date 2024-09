Incorpore Realty se prepara para lançar seu 2º Empreendimento em Campo Grande

Neste sábado (28), o programa CBN Festas e Eventos recebeu o Diretor Comercial da Incorpore Realty, Jonatas Rosa. A incorporadora que já está há dois anos em Campo Grande se prepara para lançar o seu segundo empreendimento, o Vittoria Park.

No coração do bairro São Francisco o empreendimento contará com apartamentos de 72 a 92 metros quadrados, com varanda gourmet e churrasqueira a carvão, além de uma área de lazer completa. Com coworking, espaço mulher, pet care, quadra de esportes, e muito mais.

Confira o programa na íntegra: