Indicadores apontam bom ano para confinamento

É possível que a mudança no ciclo pecuário, em alguns aspectos, já começou com a antecipação de abates nos dois primeiros meses do ano e, também, agora, em abril. O bezerro começou a valorizar e o boi magro, frente ao contrato na B3 dentro de três meses também.

De acordo com o Centro de Pesquisas em Economia Aplicada (Cepea), os preços do boi magro e os ajustes do contrato Julho/24 negociado na B3 (distante três meses, período de um ciclo de confinamento) apontam para cenário relevante para aquisição de animais desta categoria.

Por falar em confinamento, é exatamente o boi magro o elemento de maior peso no investimento para este tipo de engorda e/ou terminação, participa entre 60% e 70%. Outros elementos da composição de confinadores são o milho e farelo de soja, os mais tradicionais de animais no cocho, entre outros.

