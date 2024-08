Indústria sul-mato-grossense gera mais de 5 mil novas vagas no primeiro semestre

O setor industrial de Mato Grosso do Sul apresentou um desempenho positivo no primeiro semestre de 2024, com a criação de mais de 5,2 mil novas vagas de trabalho. Os dados são do Observatório da Indústria, da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems).

De janeiro a junho, foram registradas 53.291 contratações e 48.034 demissões no setor industrial, resultando em um saldo positivo de 5.257 vagas. Essa performance representa 25% do total de vagas abertas no estado no período. A fabricação de álcool liderou a geração de empregos, com mais de 1 mil novas vagas. Em seguida, destacam-se os setores de abate de bovinos, obras de alvenaria, fabricação de açúcar e serviços especializados para construção.

Campo Grande concentrou a maior parte das novas vagas, com um saldo positivo de mais de 2 mil empregos. Dourados, Três Lagoas, Nova Andradina e Aparecida do Taboado também se destacaram, com a criação de centenas de novos postos de trabalho.

Apesar dos bons resultados, alguns municípios registraram um saldo negativo de empregos no setor industrial. Ribas do Rio Pardo, por exemplo, foi o município que mais perdeu vagas nesse período.

No mês de junho, a indústria sul-mato-grossense também contribuiu para a geração de empregos, com a abertura de 128 novas vagas. Os setores de fabricação de produtos de carne, fabricação de álcool e abate de bovinos foram os que mais contrataram nesse período.

*Com informações da Fiems