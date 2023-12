Eles ainda desfrutam os primeiros anos de vida, mas já começam a colher os frutos da trajetória na música, Eros e Lorenzo encantaram durante a apresentação desta sexta-feira (01) no quadro CBN Cultural.

Eros com 13 anos e Lorenzo com 11 anos, dividem os estudos da escola com o estudo da música. Para eles tudo tem que caminhar junto. Acompanhe a apresentação da dupla que antecipou o lançamento de uma nova produção autoral para 2024.