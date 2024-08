Jornalista de MS se destaca cobrindo esporte nacional em Minas

A jovem repórter da Globo Minas e da Sportv, Ludi Cianci saiu de Mato Grosso do Sul com o sonho de investir na carreira jornalística dentro do esporte. Neste sábado (03), Ludi conversou com Juliana Gambim, no CBN Você Mulher. Ela falou sobre a trajetória no jornalismo e o amor pelo mundo esportivo que nasceu na infância.

"Sempre gostei de futebol, desde pequena, eu assistia muito com o meu pai. Eu tenho muitas memórias da Copa do Mundo, naquela época era muito forte a questão da decoração de Copa [...] e eu sempre acompanhava com o meu pai”.

Continue Lendo...

Formada em Jornalismo, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Ludi contou que quando decidiu cruzar a divida do estado bateu aquele friozinho na barriga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Quando eu saí de casa, deu aquele friozinho na barriga. É a minha casa, minha mãe, meus amigos estão aí, dá aquele friozinho, sair de onde você cresceu e explorar mundo afora. Mas eu queria me aventurar. Eu comecei na TV Morena, como estagiária, subi os primeiros degraus digamos assim e apresentei esses materiais para a Globo, para a Sportv. Eles me chamaram para fazer como se fosse um intercâmbio. Eu ia ficar dois meses para cobrir o campeonato mineiro, aí finalizou esses dois meses, eles me convidaram para ficar e aqui estou eu cobrindo Campeonato Brasileiro e outros esportes”.

Acompanhe a entrevista completa: