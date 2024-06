Jornalista deixa legado com publicação especializada em gastronomia

É com grande pesar que recebemos na terça-feira, 18 de junho, a notícia do falecimento de Ricardo Castilho, jornalista que fundou um dos veículos de maior destaque da gastronomia no Brasil, a revista Prazeres da Mesa. Ricardo era uma figura muito respeitada e admirada no mundo da gastronomia, sendo reconhecido pelo seu talento, dedicação e paixão pelo universo do vinho e da mesa.

A revista Prazeres da Mesa é uma publicação especializada em gastronomia, que aborda diversos temas relacionados à culinária, como receitas, restaurantes, chefs, tendências gastronômicas, vinhos, bebidas, entre outros assuntos relacionados ao universo da comida. A revista tem como objetivo promover o prazer de comer bem e valorizar a cultura gastronômica, tanto no Brasil quanto no exterior. É uma referência para os amantes da boa comida e da alta gastronomia.

Além disso, a revista também é direcionada a profissionais do ramo, como chefs de cozinha, sommeliers, bartenders e donos de restaurantes, que buscam se manter atualizados e inspirados no segmento gastronômico e realiza os eventos do hub Mundo mesa, no Brasil e em Portugal. Com as marcas: Mesa ao Vivo e Mesa Tendências, trazendo há muitos anos o supra sumo da gastronomia aos espectadores.

Tive o prazer de conhecer esse grande jornalista e especialista em vinhos e comida em 2008 na Anhembi Morumbi, junto com o saudoso professor Ricardo Maranhão. Castilho vinha nos visitar para registrar o que era na época o primeiro Centro de Pesquisas em Gastronomia Brasileira do país. Depois daquilo foram inúmeras outras celebrações, de mesa Tendências a jantar Magno, Castilho sempre nos ensinou, celebrou e compartilhou.

Castilho foi das pessoas que realmente sabiam o que é gastronomia e ajudou a construir essa história da nossa raiz gastronômica. Sem dúvida a cozinha brasileira fica órfã! Meus sentimentos a toda querida família Prazeres da Mesa a qual também me sinto parte.

Obrigado Castilho por tanto!