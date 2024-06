Jovem é preso em pousada com 2,5kg de drogas

Um jovem de 19 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (10) com 2,5kg de drogas entre maconha e cocaína, em uma pousada na região sul de Campo Grande. A prisão foi realizada por uma equipe do Batalhão de Choque com auxílio de cão farejador, após uma denúncia anônima.

De acordo com informações da polícia, os militares receberam a informação de que um indivíduo estaria em um quarto da pousada portando grande quantidade de entorpecentes. Ao chegarem no local, os policiais fizeram contato com o proprietário da pousada, que confirmou a presença do hóspede e permitiu a entrada da equipe no quarto.

Durante a abordagem, Murilo confessou que estava transportando as drogas da cidade de Corumbá para Campo Grande e que receberia R$ 1.200,00 pelo serviço. Ele ainda revelou que uma terceira pessoa entraria em contato para combinar a entrega da droga.

Com a ajuda do cão farejador Alok, da raça Pastor Belga Malinois, os policiais localizaram na mochila de Murilo, que estava próxima do quarto, dois tabletes de de cocaína, totalizando 1,568kg, e 1kg de maconha, conforme laudo da perícia.

Durante depoimento, o traficante identificou apontou um outro rapaz responsável por toda a transação. Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde responderá pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

*Com informações do Batalhão de Choque