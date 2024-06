Jovem que mantinha arsenal de armas é morto em confronto com o Choque

Um jovem de 19 anos foi morto em confronto com a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (4), em Campo Grande. Segundo a polícia, o suspeito mantinha um arsenal de armas em sua casa para fornecer ao crime organizado.

A ação policial ocorreu no bairro Jardim Itamaracá, região sudeste da Capital, após equipe do Batalhão de Choque receber denúncias sobre a prática de tráfico de drogas na residência do suspeito. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos pela esposa do suspeito, no momento em que viram o criminoso se deslocando para o interior da residência.

Continue Lendo...

Logo após, o alarme da casa vizinha foi acionado, e então a guarnição visualizou que duas cercas elétricas haviam sido danificadas. O Batalhão de Choque cercou o perímetro. Durante a busca, o suspeito atirou contra os policiais que revidaram.

Na troca de tiros, o suspeito foi ferido e socorrido pela equipe policial até a UPA Universitário. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu minutos depois.

Na casa do suspeito, a polícia apreendeu uma espingarda sem marca aparente. Em um terreno baldio próximo ao local do confronto, os policiais encontraram uma mochila contendo diversas porções de cocaína e maconha. Também foram encontrados um estojo de pistola com dois carregadores e munições de diversos calibres.

De acordo com informações, há registros na polícia por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica.

*Com informações do Batalhão de Choque