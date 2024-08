Justiça Itinerante amplia atuação e leva serviços para todo o Estado

A Justiça Itinerante de Mato Grosso do Sul agora tem competência para atuar em todo o estado, de acordo com uma nova resolução do Tribunal de Justiça. A mudança, estabelecida pela Resolução nº 326, de 7 de agosto de 2024, amplia a atuação da 8ª Vara do Juizado Especial – Justiça Itinerante e Comunitária de Campo Grande, que também passa a ter competência para tratar de ações de registros públicos de menor complexidade.

Com essa alteração, os moradores do interior do estado terão mais facilidade em acessar os serviços da Justiça Itinerante, podendo ser atendidos tanto em suas cidades quanto na Capital. O roteiro dos atendimentos realizados pelas unidades móveis pode ser consultado no site do Tribunal de Justiça.

A Justiça Itinerante já vem participando de diversas ações em parceria com o Conselho de Supervisão dos Juizados do TJMS e com o Poder Executivo. O próximo atendimento no interior está previsto para ocorrer no município de Caarapó, em colaboração com o Governo do Estado.

*Com informações do TJMS