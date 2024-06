Kampai Toyota celebra Dia Mundial do Meio Ambiente com doação de mudas

A Kampai Toyota de Campo Grande decidiu comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, nesta quarta-feira (5), de uma forma diferente: oferecendo a doação de 100 mudas de Ipê Rosa na loja. A data reflete a grande preocupação em torno dos impactos negativos com a fauna e flora, e é uma oportunidade de incentivar e conscientizar boas práticas de preservação dos recursos naturais, para construir um futuro mais saudável e sustentável.

Esta já é uma preocupação da Toyota do Brasil que, historicamente, tem buscado reduzir os impactos socioambientais de suas operações com base em requisitos e diretrizes globais da companhia, focando em princípios como a melhoria contínua de seus processos e produtos e a redução de desperdícios. Seguindo o exemplo da montadora, a Kampai Toyota garantiu sua Certificação ISO 14001 desde janeiro de 2023.

Foto: Divulgação/ Kampai

O diretor comercial da Kampai Toyota, Ailton Wagner de Lima, comentou: “a Certificação ISO 14001 que recebemos no último ano é significativo para nossa marca e demonstra que estamos adotando práticas eficazes de gestão ambiental, minimizando danos e promovendo um futuro mais verde para todos. ”

A ISO 14001 tem como objetivo principal especificar os requisitos para a implementação de um sistema de gestão ambiental, possibilitando que as organizações desenvolvam práticas sustentáveis em seus negócios, produtos e serviços.

Tal comportamento vai de encontro com a visão Beyond Zero da Toyota, que representa o compromisso da empresa em ir além da neutralidade de carbono com seus produtos, serviços e operações, e seguir em busca de novas maneiras de causar impactos positivos no planeta e na sociedade.

Um exemplo disso é a gama de veículos híbridos da marca que ajudam a reduzir a emissão de carbono, além de oferecer mais economia aos clientes. Na Kampai Toyota é possível conhecer os modelos, realizar test drives e entender mais sobre a tecnologia híbrida da marca.

Ainda sobre a ação, Ailton acredita que: “incentivar a plantação das mudinhas de Ipê Rosa, uma árvore símbolo do nosso estado, é mais do que uma ação simbólica; é um ato concreto de respeito e valorização do nosso meio ambiente local. ” Para ele, a doação dessas mudas representa um movimento de preservação em comunidade, reforçando a importância de cuidar do nosso planeta para as futuras gerações.

A doação das mudas de Ipê Rosa acontece nesta quarta-feira, dia 05 de Junho, das 08h às 17h30 na Rua Joaquim Murtinho, 2525. Participe junto com a Kampai Toyota na busca por mundo mais verde e sustentável.