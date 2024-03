Kopenhagen traz novidades para a páscoa em 2024

No programa CBN Você Mulher deste sábado (16), Juliana Gambim conversou com a proprietária da Kopenhagen na Rua Antônio Maria Coelho e no Shopping Campo Grande, Juliana Tonsic. A empresária falou sobre os produtos de qualidade preparados com carinho para a páscoa neste ano.

"Nós temos uma linha de chocolates saudáveis, zero lactose, zero glúten e zero açúcar para aqueles que precisam se cuidar mais. Nós também montamos cestas, com ovos e chocolates maravilhosos para as pessoas, é muito bom para presentear alguém especial. E agora, além da cafeteria, nós estamos trabalhando também com sorvetes, algo novo e que tem agradado muito os clientes", disse a proprietária.

Confira a entrevista ao vivo: