Lançado edital para fomento de eventos científicos

Já foi lançado o edital que prevê as regras para seleção de propostas a receberem apoio financeiro para realização de eventos científicos de popularização da ciência. Os projetos devem envolver a participação de professores e alunos de escolas e instituições de ensino superior que funcionem em Mato Grosso do Sul. Tanto as escolas, quanto as instituições de ensino superior podem ser públicas ou privadas.

Os eventos deverão ser organizados em rede e realizados de forma presencial, sem custo para participação e aberta à comunidade. O objetivo geral é estimular em âmbito municipal, acadêmico e escolar, a percepção do papel da ciência como instrumento de fortalecimento do ensino fundamental, médio e superior, contribuindo para divulgação do conhecimento científico, tecnológico e inovador.

Continue Lendo...

Segundo o edital, os eventos aprovados poderão ser realizados no período de 1º a 31 de outubro deste ano, em atenção à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que ocorre no período de 14 a 20 de outubro de 2024 com o tema “Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serão selecionados 40 projetos que abordem o tema e cada proposta receberá R$ 50 mil para o financiamento de itens de custeio. O investimento total é de R$ 2 milhões e os projetos podem ser enviados até o dia 23 de agosto. O edital já foi lançado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect) e para conferir basta clicar aqui.

* Com informações Governo de MS

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG